Ritorna in forma dopo le feste: Cyclette Labgrey in OFFERTA a soli 319 euro!

LABGREY è una Cyclette Professionale, ad attrito Indoor da camera con schermo LCD e portabicchieri, Volano 15kg per fare pesi.

LABGREY Cyclette Professionale: le caratteristiche

Realizzata in acciaio di qualità commerciale, questa cyclette vanta una struttura robusta in grado di accogliere utenti fino a 136 kg di peso. Quattro manopole di regolazione orizzontale sugli stabilizzatori anteriori e posteriori assicurano una stabilità eccezionale su varie superfici. Il potente sistema di resistenza magnetica offre un controllo fluido e preciso della resistenza, consentendo di personalizzare senza sforzo la propria routine di allenamento. Che siate principianti o atleti professionisti, è facile raggiungere un’intensità di esercizio personalizzata, simulando un terreno montuoso o pianeggiante.

Il monitor digitale LCD recentemente aggiornato registra meticolosamente i dati relativi all’esercizio fisico, tra cui tempo, velocità, distanza, chilometraggio totale (contachilometri), frequenza cardiaca e stima delle calorie bruciate. Il sensore di frequenza cardiaca a contatto sul manubrio monitora la frequenza cardiaca, offrendo dati completi sul fitness. Grazie al design del sistema di resistenza magnetica, questa cyclette funziona in modo silenzioso e non disturba i membri della famiglia o i vicini, consentendo di allenarsi tranquillamente in qualsiasi momento. Inoltre, il sistema di frenata d’emergenza aumenta la sicurezza, consentendo un arresto sicuro in qualsiasi momento. Massima personalizzazione grazie a sedili e manubri regolabili in più direzioni. Indipendentemente dalla vostra altezza, che va da 155cm a 185cm, potrete trovare la postura di guida perfetta, garantendo la massima efficacia e il massimo comfort. Dotata di un robusto volano da 15,8 kg, questa fitness bike offre un’esperienza di allenamento più impegnativa. Il volano di grandi dimensioni offre una maggiore inerzia, garantendo una corsa fluida e uniforme e migliorando l’efficienza dell’allenamento. Che si tratti di velocità o di un allenamento più impegnativo per le gambe, il volano da 15,8 kg soddisfa le vostre esigenze.

LABGREY è una Cyclette Professionale ottima.

