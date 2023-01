Robot aspira e lava: in casa non alzi più UN DITO (-134€)

Se sei stanco di pulire i pavimenti della tua casa, non combattere la noia ma anzi, risolvi i tuoi drammi con un semplice acquisto. Forse è arrivata l’ora di avere un aiutante in casa e perché non rivolgerti a questo robot Ecovacs? Tra i migliori sul mercato, aspira e lava.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, con la doppia promozione su Amazon lo paghi pochissimo. Infatti approfitti sia del 14% di sconto che del coupon che spunti ed ecco che il prezzo finale crolla ad appena 265€. Sicuramente un investimento ma che ne vale la pena.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Ecovacs: il robot che aspira e lava i tuoi pavimenti

Con sensori che lo rendono super intelligente, questo robot firmato Ecovacs non se ne perde una e ti regala dei pavimenti puliti come se li avessi puliti tu in prima persona. Piccolo e discreto, ha delle dimensioni perfette grazie alle quali riesci a infilarsi anche sotto i mobili.

In questo modo non lascia neanche un singolo spazio libero dal suo passaggio.

Pensa che lo puoi gestire da applicazione mediante smartphone ma anche con la tua voce. Ebbene sì, questo gioiellino è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Scegli se aspirare o se aspirare e lavare insieme grazie alle sue modalità e alle sue potenze differenti. In più ti faccio notare che ha una batteria eccezionale per completare il ciclo senza difficoltà.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove spunti il coupon e il prezzo crolla: porta a casa il tuo robot 2 in 1 a soli 265€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.