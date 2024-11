Robot aspirapolvere 2-in-1 Dreame a 150€ in meno con lo sconto Black Friday

Per avere casa impeccabile senza il minimo stress, approfitta subito della mega promozione Black Friday sul Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Pro Gen 2! Oggi lo trovi su Amazon a soli 299 euro con un maxi sconto del 33%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Pro Gen 2: tutte le funzionalità

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Pro Gen 2 è un vero e proprio portento della tecnologia in grado di rendere impeccabile casa senza il minimo sforzo.

Il suo punto di forza è sicuramente l’elevata potenza di aspirazione da 7.000 Pa che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi tipologia di superficie e anche sullo sporco più ostinato. Inoltre il dispositivo è dotato del sistema di lavaggio DuoScrub che sfrutta due moci rotanti ad alta velocità ed un serbatoio da 300 ml per risultati sempre impeccabili sui pavimenti di tutta casa.

In più, grazie al sistema di rilevamento intelligente, il robot è in grado di evitare i potenziali ostacoli, come scarpe e mobili, così da aggirarli e pulire intorno in maniera più precisa possibile.

Per finire, questo modello dispone del sistema di rilevamento a ultrasuoni che identifica con precisione tappeti e moquette per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione e pulirli accuratamente due volte.

