Spesso si sente dire che “la tecnologia è nostra amica” e che “dovremmo sfruttarla anche per un aiuto nelle attività quotidiane”. Un esempio è certamente la pulizia della casa, che richiede tempo e soprattutto un bel po’ di energia. Restando in questo ambito e pensando ai pavimenti in particolare, la mente non può che andare ai robot aspirapolvere, preziosi aiutanti che in silenzio e in autonomia “spazzano” via polvere, briciole, peli dei nostri amici a quattro zampe e tanto altro ancora.

Trovare il robot aspirapolvere giusto però non è una missione così semplice. La prima cosa da fare è affidarsi a marchi specializzati, come Dreame. Oggi il suo L10 Pro è in offerta lampo su Amazon e passa da 389,99 euro a 331,49 euro. Attenzione però, lo sconto tra poche ore non sarà più disponibile. Meglio affrettarsi!

Robot aspirapolvere Dreame L10 Pro: il pavimento ti ringrazierà

Il Dreame L10 Pro è davvero un concentrato di tecnologia. Pensa che utilizza uno scanner laser con telecamera per identificare e mappare in 3D fino a oltre 100 ostacoli. Il rilevamento degli ostacoli è necessario e riduce in modo efficace il numero di urti con elementi che potrebbero danneggiare il robot aspirapolvere.

Questo gadget conta 4 livelli di potenza di aspirazione – 800/1200/1800/4000Pa – e può catturare senza alcuna difficoltà polvere e peli di animali domestici, anche dai tappeti. Il robot è poi un campione di autonomia: integra una batteria da 5200mAh, che si traduce in 150 minuti circa di utilizzo continuo.

Il Dreame L10 Pro è un accessorio smart, nel senso che lo puoi controllare direttamente dall’app Mi Home e con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Puoi inoltre salvare le mappe, differenziare le aree, etichettare stanze, impostare zone vietate e scegliere aree da non pulire.

All’interno della confezione trovi – oltre al robot, ovviamente – la base di ricarica, uno strumento per la pulizia, il cavo di alimentazione, il serbatoio dell’acqua da 270ml, un panno per lavare e una spazzola laterale.

Ti ricordo che hai poche ore per approfittare dello sconto del 15%, trattandosi di una offerta lampo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.