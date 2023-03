Robot aspirapolvere e lavapavimenti INSE a PREZZO STRACCIATO su Amazon

INSE-E3 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti facile da usare, silenzioso e in grado di sopperire alle esigenze di pulizia quotidiane. In più, in rapporto al prezzo a cui è venduto, ha anche un’autonomia super con cui riesce ad andare ben al di là delle aspettative iniziali.

In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 80,99 euro, in sconto di circa 20 euro rispetto al prezzo consigliato, grazie al 19% di sconto applicato dal negozio digitale INSE EU Life. E se sei abbonato a Prime, per te la spedizione è gratuita.

INSE robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 80€

Se è la prima volta che acquisti un robot aspirapolvere, INSE E3 Plus rende tutto più facile in virtù della sua semplicità d’uso. Basta premere il tasto di accensione per avviare la fase di pulizia, volendo però puoi scegliere fino a tre modalità per ottenere il miglior risultato possibile. Dispone inoltre di tutta una serie di sensori a infrarossi che gli permettono di evitare non solo di cadere dalle scale ma anche di evitare un ostacolo, così da proseguire nella pulizia senza mai fermarsi.

A proposito di questo, un altro elemento che rende INSE un robot dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo è l’autonomia, nettamente superiore rispetto a quella offerta dagli altri dispositivi appartenenti alla sua stessa fascia di prezzo: parliamo di 100 minuti, dunque più di una partita di calcio, tempo più che sufficiente per consentirgli di raggiungere tutte le aree dell’abitazione.

Se è il tuo primo robot aspirapolvere o hai l’esigenza di sostituire il tuo vecchio robot dopo un guasto improvviso, INSE E3 Plus può vantare un rapporto qualità-prezzo superiore alla media.

Approfitta dell’ultima offerta Amazon per risparmiare quasi 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.