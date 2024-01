Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant mini in super offerta a 115,99 euro su Amazon

Il robot aspirapolvere lavapavimenti mini Lefant è in offerta a tempo a 115,99 euro su Amazon, grazie al maxi sconto del 52% sul prezzo consigliato di 239,99 euro. Si tratta di una delle migliori offerte disponibili oggi sul marketplace statunitense.

Il Lefant M213 è uno dei migliori robot aspirapolvere lavapavimenti per rapporto qualità-prezzo presenti sul mercato in questo momento. Una scelta ideale per le famiglie che vivono dentro casa con animali domestici e per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere in grado di offrire prestazioni degne di nota senza spendere una fortuna.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant mini in sconto del 52% su Amazon

Uno dei motivi principali per cui scegliere il robot Lefant M213 è l’adozione della tecnologia avanzata Freemove 2.0. Si tratta di una tecnologia originale brevettata, che aiuta a rendere la pulizia più flessibile, grazie a un raggio di rilevamento più ampio e una sensibilità maggiore.

Un altro punto di forza è l’elevata potenza di aspirazione pari a 2200 pa. Un valore tale che porta a risolvere una volta per tutte il problema dei capelli che rimangono impigliati nel robot, senza contare la pulizia a fondo del pavimento dai peli di animali domestici.

Inclusi nella confezione di vendita anche uno stendibiancheria e due panni lavabili. A questo proposito, è da notare che questo robot 2 in 1 riesce a rimuovere anche le più piccole macchie presenti sul pavimento senza lasciare tracce, per un effetto di pulizia migliore.

Lefant M213, il robot aspirapolvere e lavapavimenti mini, è in offerta a soli 115,99 euro su amazon.it. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.