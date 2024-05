Robot Aspirapolvere LEFANT: SCONTO SUPER solo per OGGI su Amazon

Se vuoi tenere casa pulita ma hai poco tempo a disposizione per occuparti delle faccende domestiche, devi necessariamente affidarti a un prodotto che faccia tutto in automatico. Un elettrodomestico che può venirti senz’altro incontro è il potente robot aspirapolvere LEFANT M1, disponibile oggi su Amazon con un eccellente sconto da sfruttare. Con una detrazione del 54% data da un’offerta a tempo, puoi acquistare questo prodotto a soli 179,99€.

Robot Aspirapolvere LEFANT: acquistalo subito e approfitta dell’offerta a tempo

Questo robot aspirapolvere può anche lavare facilmente i pavimenti e utilizza la tecnologia di navigazione LiDAR, la quale gli permette di scansionare e salvare mappe accurate delle stanze in cui si trova. Inoltre, è dotato di un accurato algoritmo AI per pianificare la pulizia di tutta la casa e un posizionamento ancora più preciso. Sono disponibili molteplici modalità di pulizia, tra cui temporizzazione, punto fisso, area selezionare e zona vietata. Puoi selezionare l’area e la posizione da lire direttamente dallo smartphone e fargli evitare alcune zone dove non vuoi che passi.

L’aspirazione del robot è davvero incredibile, con a disposizione per 4.000 Pa di potenza che si regolerà da sola in base alla zona in cui si trova grazie ai suoi tre livelli di aspirazione. È dotato inoltre di un serbatoio dell’acqua da 160 ml per lavare i pavimenti, funzione in cui regolerà il flusso d’acqua su tre livelli grazie alla sua pompa peristaltica che rilascerà l’acqua in modo uniforme su tutta la superficie.

Acquista subito questo prodotto di LEFANT su Amazon: il robot aspirapolvere è disponibile ancora per poco tempo col 54% di sconto al prezzo finale di 179,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.