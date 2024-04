Robot Aspirapolvere: oggi lo SCONTO non va PERSO

Se hai bisogno di un robot aspirapolvere che riesca a fare tutto il lavoro sporco al posto tuo, devi assolutamente provare questo nuovo dispositivo di dreame modello D10 Plus. Oggi su Amazon lo trovi con un ottimo sconto del 15% disponibile ancora per poche ore, al prezzo finale d’acquisto che si attesta sui 298,00€. Approfittane ora!

Robot Aspirapolvere: oggi su Amazon il prezzo è veramente eccezionale

Questo robot aspirapolvere dreame D10 Plus dispone di potentissima aspirazione automatica di 4000 Pa che riesce a penetrare in profondità anche su superfici più rigide e tappeti, riuscendo a rimuovere ogni tipo di sporcizia, capelli o peli di animali domestici in pochi secondi. Inoltre, con le sue funzioni di rilevamento intelligenti, regolerà la pressione di aspirazione in base alla superficie dove si trova, aumentandola sensibilmente in prossimità dei tappeti. Puoi anche impostare l’utilizzo dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti in base alle tue esigenze, così da toglierti anche il dovere di lavare dopo aver spazzato a terra. Inoltre, il dispositivo controllerà l’utilizzo idrico e l’umidità in base alla sporcizia, così da non disperdere acqua inutilmente.

Grazie alla navigazione LiDAR intelligente eviterà ogni ostacolo, riuscendo a pulire fino a 100 metri quadrati in soli 8 minuti. In più, con la modalità SLAM, mapperà dinamicamente la casa pianificando il suo percorso in maniera accurata e intelligente. Puoi avviare il robot e metterlo in pausa anche mediante gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant, in modo da rendere il tutto ancora più pratico e veloce.

Acquista ora questo super prodotto su Amazon: è disponibile ancora per pochissime ore su Amazon col 15% di sconto a 298,00€.

