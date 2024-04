Robot Aspirapolvere: OTTIMO SCONTO da sfruttare SUBITO

Ancora per pochissimo tempo su Amazon c’è uno sconto che può senz’altro interessarti. Parliamo della detrazione presente sul robot aspirapolvere di Lubluelu, la quale è pari al 4% più un Coupon di 55€, che fissa il prezzo finale d’acquisto del prodotto a soli 144,99€. Le caratteristiche tecniche di questo articolo sono davvero impressionanti, specialmente se consideriamo il prezzo di vendita di oggi.

Robot Aspirapolvere: oggi il prezzo scende, approfitta di quest’occasione

Rispetto al modello precedente, l’aspirazione di questo prodotto è stata aumentata fino a 4.000 Pa, la quale ti porterà dei vantaggi non indifferenti riguardo la pulizia. Con i sensori di precisione integrati in tandem con l’intelligenza artificiale, avrai la possibilità di pulire completamente l’ambiente secondo un posizionamento preciso, anche al buio, evitando efficacemente ogni tipo di ostacolo che si presenta davanti. Può aspirare la polvere e rimuovere anche le macchie più profonde con 3 livelli di controllo dell’acqua, con il dispositivo che si adatta a diversi materiali di pavimentazione in maniera indifferente.

Dispone di un’ottima memorizzazione dei percorsi arrivando fino a 5 mappe personalizzabili in base alle proprie preferenze, supportando un’area massima di pulizia di 100 metri quadrati; potrai impostare efficacemente anche le aree di pulizia vietate. Dopo la prima pulizia incomincerà la mappatura automatica della stanza, con la funzione che può essere azionata facilmente sull’app. Quando il robot aspirapolvere si scarica, torna automaticamente alla sua base e ritornerà a funzionare una volta carico fino all’80%.

Acquista subito quest’ottimo prodotto su Amazon: il robot aspirapolvere di Lubleulu è disponibile su Amazon con un ottimo sconto da sfruttare del 4% più un Coupon di 55€, col prezzo finale fissato a 144,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.