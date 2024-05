Robot Aspirapolvere Roborock in DOPPIO SCONTO: approfittane SUBITO!

Delega le pulizie di casa ad un potente gioiellino della tecnologia che ti aiuterà a far splendere tutti i pavimenti! Si tratta del Robot Aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 679 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 80 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effetttuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra dispone di una stazione base che può essere autodrenante, autolavante, autoasciugante, autopulente e autoriempita. La nuova funzione di asciugatura asciuga il lavello mentre asciuga il mop risparmiando tempo e liberando le mani.

Questo modello ha 5500 Pa di aspirazione e un sistema di lavaggio a ultrasuoni che garantisce 3000 vibrazioni al minuto per pulire il pavimento. La pressione costante disintegra efficacemente le macchie ostinate e il mocio viene sollevato di 5 mm per prevenire l’inquinamento secondario.

Inoltre è in grado di misurare la distanza dagli oggetti a se stesso tramite sensori per evitare potenziali pericoli. La navigazione precisa LDS pianifica percorsi di pulizia efficienti per aiutarlo a passare attraverso la tua casa nel modo più accurato possibile, anche al buio.

Il sacchetto per la polvere da 2,5 litri può essere pulito al massimo una volta ogni 7 settimane, mentre il serbatoio dell’acqua da 3 litri indipendente rifornisce automaticamente l’acqua prima della pulizia.

Oggi il Robot Aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è disponibile su Amazon a soli 679 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 80 euro da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito del doppio sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.