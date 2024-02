Robot Aspirapolvere TOP con uno sconto MAI VISTO

Un robot aspirapolvere che faccia il lavoro sporco al tuo posto può farti assolutamente comodo. Quello di Laresar è tra i migliori disponibili sul mercato e non solo può aspirare lo sporco ma può anche pulire e lavare allo stesso tempo. È disponibile su Amazon solamente per poche ore ad un prezzo ultra vantaggioso con tanto di coupon da sfruttare: con il 27% di sconto, lo troviamo disponibile a 189€ più un coupon di 20€ da applicare al momento dell’acquisto.

Disponibile nella sua colorazione white, il robot aspirapolvere di Laresar ha una potenza aspirante di 4000Pa, ciò significa che andrà ad aspirare dal pavimento ogni tipologia di detrito presente e riuscirà facilmente a mantenere la pulizia in casa. Questa potenza così elevata è dovuta specialmente al motore, il quale è di ultima generazione e garantisce una pulizia profonda sempre.

Robot Aspirapolvere Laresar: casa sempre pulita senza faticare e spendendo poco

Il robot aspirapolvere di Laresar è particolare e diverso rispetto a tanti altri sul mercato poiché dispone di tre funzioni differenti: aspira, pulisce e lava. Infatti, non solo riesce a spazzare e ad aspirare con una precisione sopraffina, ma riesce anche a lavare. Queste funzione tutte insieme riescono a fornire una comodità immensa, specialmente per chi non riesce a svolgere le faccende domestiche in maniera agevole.

Il suo design è minimal e sottile e soprattutto non ingombrante. È importante specificarlo perché è comunque uno strumento che deve passare sotto i mobili, quindi più agile e sottile si presenta e meglio è per chi acquista il prodotto. Infine, un altro fiore all’occhiello è la sua fantastica autonomia, dotata di una potentissima batteria che dura per 180 minuti consecutivi. Una volta scarica, può ricaricarsi automaticamente. Solo per oggi è disponibile a 189€ su Amazon più 20€ di coupon applicabili al momento dell’acquisto.

