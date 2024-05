Robot Aspirapolvere Xiaomi: approfitta dell'OCCASIONE su Amazon

Un robot aspirapolvere di qualità può rappresentare un cambiamento importante nella pulizia del tuo appartamento, facendo sì che non dovrai più occuparti di questa pratica faticosa e lunga. Infatti, il robot aspirapolvere di Xiaomi farà tutto al posto tuo e oggi lo potrai acquistare con un favoloso sconto. La detrazione del giorno è pari al 6%, col prezzo finale d’acquisto fissato a 299,99€.

Robot aspirapolvere Xiaomi: approfitta subito dello sconto su Amazon

Sia la pulizia che lo smaltimento dei rifiuti accumulati sarà molto veloce grazie alla stazione di auto svuotamento che farà tutto in maniera automatica. Il sacchetto integrato può raccogliere e svuotare la polvere oltre 60 volte e si sigilla in automatico per non far uscire polvere all’esterno. Dispone di un’importante potenza da 4.000 Pa, garantendo un’aspirazione e un lavaggio estremamente efficiente. Può pulire in modo continuo rimuovendo efficacemente peli di animali domestici, polvere e altri tipi di sporco in una sola passata. In più, con l’ampia batteria integrata, può pulire per ben 180 minuti consecutivi senza mai fermarsi.

Grazie alla tecnologia di navigazione laser LSD, può eseguire una scansione molto precisa dell’ambiente e degli spazi, mappando subito l’effettivo spazio a disposizione. Non ha paura del buio, riuscendosi a muovere anche quando c’è scarsa illuminazione. Dopo la creazione della mappa, puoi creare un programma di pulizia adatto alla stanza, con tanto di tempo, impostazioni, e frequenza di pulizia completamente personalizzabili. Funziona anche con comandi vocali Google Assistant e Alexa.

Acquista ora questo favoloso prodotto su Amazon: il robot aspirapolvere di Xiaomi è disponibile ancora per poche ore con un ottimo sconto del 6%, col prezzo finale d’acquisto fissato sui 299,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.