Robot da Cucina: SCONTO davvero ASSURDO con le Offerte di Primavera

Se hai bisogno in cucina di un elettrodomestico che ti aiuti a preparare delle buonissime ricette, non puoi assolutamente rinunciare al robot da cucina di Cecotec, uno dei più venduti su Amazon. Solo per oggi, grazie alle offerte di Primavera, potrai trovarlo sull’e-commerce con un ottimo sconto del 15%, il quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto a 212,90€ totali. Non farti scappare questa straordinaria offerta!

Robot da Cucina Cecotec: uno dei migliori su Amazon è oggi in sconto

Il modello in questione si chiama Mambo 11090 Habana e puoi creare insieme a lui delle numerose ricette grazie alle 37 funzioni di cui dispone, tra cui la funzione in umido, la funzione impastare e Smoothie-Maker. Ha un design compatto ed elegante, il che lo fa adattare meravigliosamente alla tua cucina, e ha una capacità totale di 3,3 litri. Con l’app Mambo potrai cucinare dal tuo smartphone da remoto, ricevendo anche le notifiche per eseguire le elaborazione ovunque ti trovi.

Gli accessori si sostituiscono facilmente senza estrarre nulla dalla brocca del robot grazie al Sistema One-Click, un nuovo sistema auto pulente che in pochissimi secondi riesce a lavare la caraffa da sola in maniera veloce. Il materiale con cui è composta è in acciaio inox ed è ottima per usarla quotidianamente. Può essere lavata facilmente in lavastoviglie.

Puoi effettuare 5 lavorazioni in contemporanea con brocca, cestello e piroscafo a due livelli. All’interno c’è una bilancia di precisione che pesa il cibo messo all’interno della caraffa, così da ottenere dei risultati in cucina da vero chef. Acquista oggi questo straordinario prodotto di Cecotec, solo per oggi lo trovi in sconto su Amazon grazie alle offerte di Primavera, con un prezzo fissato a 212,90€.

