Router TP-Link: ottime prestazioni dal prezzo SUPER!

Quando si parla di rete internet, che sia a casa o in ufficio, è fondamentale affidarsi a prodotti di buona qualità. I router TP-Link, da tempo, rappresentano una delle migliori alternative disponibili sul mercato. Sono prodotti di ottimo livello, dal prezzo solitamente contenuto rispetto ai rivali degli altri brand. Oggi vi parliamo dell’offerta che vede uno di questi modelli, per la precisione l’Archer AX73, in super sconto Amazon! Il dispositivo costa infatti solo 117,99€ grazie allo sconto del 9%. Qualità eccelsa a prezzo davvero concorrenziale!

Ecco il router TP-Link che devi assolutamente avere!

In un mondo sempre più bisognoso di internet, i prodotti che permettono di migliorare la connettività sono molto importanti per lavoro o svago.

Ecco quindi che l’Archer AX73 è uno dei dispositivi più convenienti di sempre. Ha delle ottime caratteristiche tecniche eguagliate da modelli concorrenti ben più costose. Questo dispositivo è in grado di gestire fino a 200 dispositivi connessi in contemporanea. In particolare, il dispositivo supporta le tecnologie MU-MIMO e OFDMA che sono in grado di ridurre la congestione di rete migliorando le performance generali per ciascun dispositivo connesso.

Grazie alle antenne integrate e quelle esterne, oltre che alla tecnologia Beamforming, è un gioco da ragazzi ottenere la migliore copertura Wi-Fi possibile nella propria abitazione. Grazie al Wi-Fi 6, questo device vi permetterà di connettere tutti i vari dispositivi in rete tra loro in pochissimi secondi.

La configurazione del dispositivo è facilitata grazie all’app ufficiale Tether disponibile sia su AppStore che Play Store. Non servirà quindi nemmeno un computer per configurare in modo corretto la propria nuova rete.

In definitiva, visto il prezzo, il dispositivo è senza dubbio un best buy. Se sei in cerca di un nuovo router TP-Link, questo è il dispositivo che fa per te! L’Archer AX73 è in super sconto Amazon del 9% e costa solo 117,99€. Compralo subito!

