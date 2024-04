SALDI Pandora per la Festa della Mamma: tanti REGALI UNICI da 19 euro

La festa della mamma si avvicina ed è tempo di pensare ad un regalo originale. Ci viene in soccorso Pandora, che su Amazon mette in sconto tanti ciondoli e gioielli perfetti da donare alla mamma in occasione del 12 maggio.

Festa della mamma: 5 Pandora a prezzi TOP

Abbiamo realizzato una selezione di ciondoli per la festa della mamma, con prezzi a partire da soli 19 euro e con consegna espressa Prime, che garantisce la consegna del gioiello in massimo 2 giorni lavorativi.

Pandora Moments ciondolo a cuore

Questo ciondolo con due cuori che si intrecciano rappresenta l’amore tra mamma e figli. La scritta “Famil is love” completa il quadro e rende questo ciondolo perfetto da regalare alla propria mamma. Il prezzo è di soli 23€ su Amazon, grazie ad uno sconto esclusivo del 20%.

Pandora Love You Mum

Il ciondolo Love You Mum rappresenta un cuore intrecciato con il simbolo dell’infinito, per attestare l’amore eterno che ogni figlio prova per la propria mamma. Oggi il prezzo del ciondolo Pandora è di soli 19€su Amazon.

Pandora Charm Margherita

La margherita è un fiore simbolo di purezza e nobiltà d’animo e in questo charm a forma di cuore è l’assoluto protagonista. I fiori circondano il ciondolo e inquadrano perfettamente la scritta “mum love you always” posizionata al centro. Il prezzo di questo Pandora Charm è di soli 29€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 26% già applicato.

Pandora Super Mom

La mamma rappresenta per molti figli un vero e proprio supereroe, in grado di sorpassare tutte le difficoltà e di tenere sempre al sicuro i propri figli. Questo concetto è prefettamente rappresentato da questo ciondolo circolare in argento con la scritta “Super Mom“, in vendita su Amazon a soli 19€.

PANDORA Infinite Shine

Il simbolo dell’infinito intrecciato in questo bellissimo ciondolo in argento è la perfetta sintesi dell’amore di un figlio per una mamma e viceversa. Si tratta del regalo ideale per la festa della mamma e si trova in offerta su Amazon a soli 19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.