Salva i naufraghi con questa barca di salvataggio dei pompieri formato LEGO: il prezzo è affondato!

LEGO CITY 60373 è un modello che rappresenta una barca di salvataggio dei pompieri, è un giocattolo galleggiante quindi non solo da montare o da collezione. Con jetpack e minifigurine. Con lo sconto del 15% ora lo paghi solo 16,90 euro!

LEGO CITY 60373 barca di salvataggio dei pompieri: le caratteristiche

I bambini possono giocare ai soccorritori con questo fantastico set LEGO City, che comprende un gommone, una nave giocattolo dei vigili del fuoco che galleggia sull’acqua, e un jetpack. Con questo set multiveicolo di giochi da costruire per bambini dai 5 anni in su, i piccoli possono unirsi alle 3 minifigure LEGO dei pompieri e partecipare a fantastiche missioni acquatiche.

I bambini possono lanciare elementi acqua LEGO dall’estintore della barca giocattolo dei vigili del fuoco o dal jetpack, per spegnere le fiamme e salvare il pilota del gommone in difficoltà. Sia il motoscafo che la nave giocattolo dei pompieri galleggiano davvero: con queste sorprendenti imbarcazioni dai colori vivaci i bambini possono vivere le loro avventure in acqua. Include una guida digitale nell’app gratuita LEGO Builder per smartphone e tablet, dove i bambini possono zoomare, ruotare e vedere questo set da tutte le angolazioni mentre costruiscono

