SAMSUNG Crystal 55 pollici 4K, sconto al top, il prezzo crolla sempre di più!

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è una smart TV di grande qualità, una fascia media che punta verso l’alto, grazie alla solita, e ovvia, bontà costruttiva, hardware e software, della casa coreana. 55 pollici di colori vividi e brillanti, che oggi Amazon ha deciso di proporre con uno sconto davvero allettante. Stiamo parlando di un clamoroso MENO 39%, col prezzo di listino che subisce una bella sforbiciata, da 700 euro a 423 euro. Ci rimangono in tasca 277 euro, davvero niente male. Subito nel carrello Amazon, sta andando a ruba!

Super prezzo per una super TV

Il design elegante e moderno di Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie a cornici sottili che oltre ad essere esteticamente appaganti in ambiente donano alla TV un rapporto di visione elevato, a tutto schermo praticamente.

Una delle caratteristiche distintive di Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è la sua tecnologia di upscaling che è progettata per migliorare la qualità delle immagini a bassa risoluzione per offrire un’esperienza di visione più nitida e dettagliata. Questo significa che anche i contenuti non in 4K saranno resi con una qualità più elevata, garantendo una visione decisamente più piacevole.

Il cuore di tutto è il potente processore Crystal 4K: oltre alle ottime qualità di upscaling la tecnologia PurColor messa in moto dal processore consente alla TV di accendersi con una vasta gamma di colori, per immagini davvero eccezionali, con una precisa palette cromatica assolutamente naturale.

A livello di ottimizzazione delle immagini non possiamo dimenticare il Contrast Enhancer, che regola dinamicamente il contrasto; il supporto all’HDR e il Motion Xcelerator, che compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti nell’ottica della ricerca della fluidità assoluta.

La qualità audio non è da meno, con altoparlanti integrati che offrono un suono chiaro e avvolgente per un’esperienza di visione immersiva. Inoltre, il televisore supporta diverse tecnologie audio avanzate come Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X per un audio di ottima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.