Samsung: ecco l'elenco dei device che riceveranno la One UI 6.1.1

Finalmente Samsung ha annunciato in modo ufficiale la lista dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento alla skin One UI 6.1.1. Con questa comunicazione, sono stati rivelati i modelli che beneficeranno della nuova versione dell’interfaccia. L’update mira a portare le funzionalità di Galaxy AI su un numero maggiore di dispositivi, oltre a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema con One UI 6.1.1. Il rilascio di questa iterazione è avvenuto inizialmente in Corea e si prevede che sarà disponibile per gli utenti di altre regioni entro poche settimane.

Quali dispositivi Samsung riceveranno One UI 6.1.1?

Secondo le informazioni ufficiali annunciate da Samsung, la serie Galaxy S24, la serie Galaxy S23, i modelli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e la serie Tab S9 riceveranno il nuovo update. L’aggiornamento introduce diverse funzionalità AI e dovrebbe migliorare l’ottimizzazione del sistema. Ecco l’elenco dei dispositivi che riceveranno One UI 6.1.1:

Galaxy S23 FE;

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5.

Insomma, Samsung ha confermato che la One UI 6.1.1 sarà distribuita sui dispositivi elencati. Al momento, la serie Galaxy S24 ha già ricevuto l’aggiornamento in Corea e presto approderà anche da noi. Questo aggiornamento, attualmente limitato alla Corea, inizierà ad essere distribuito in Nord America e in Europa a partire dal 9 settembre. Altri dispositivi, come la serie Galaxy S23, riceveranno l’aggiornamento nelle settimane successive. La One UI 6.1.1 include la patch di sicurezza di settembre 2024. Ci si aspetta che l’azienda sudcoreana rilasci il nuovo aggiornamento per la serie Galaxy S23 il prima possibile.

