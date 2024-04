Samsung Festival: sconti SHOCK solo sullo shop fino al 9 aprile

Goditi subito le super promozioni disponibili grazie al periodo di Samsung Festival, l’evento che celebra le migliori offerte pensate appositamente per te. All’interno della sezione apposita creata dal brand, avrai la possibilità di scegliere tra tantissimi prodotti Samsung a prezzi incredibili, attivi solo per un periodo limitato!

Fino al 9 aprile 2024, per esempio, avrai l’opportunità di ricevere il 5% di sconto direttamente al carrello per i tuoi acquisti effettuati tramite Samsung Shop App, escluse le spese di spedizione. Questa è solo una delle tante promozioni straordinarie che Samsung ha in serbo per te!

Offerte incredibili fino al 9 aprile: prezzi FOLLI

Come probabilmente avrai capito, le promozioni a tua disposizione sono davvero tantissime e tutte disponibili a prezzi incredibili, oltre che adatte a ogni esigenza! Per esempio, se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Galaxy, non devi perdere l’occasione di acquistare il Galaxy S24 a partire da soli 449€, richiedendo la valutazione del tuo usato. E se preferisci i modelli della serie A, ci sono delle fantastiche offerte su Galaxy A55 e A35 5G, inclusa la versione da 256GB allo stesso prezzo del modello da 128GB!

Per gli amanti dell’intrattenimento, non c’è momento migliore per acquistare una TV QLED 4K QE1C, con uno sconto speciale del 5% applicabile con il codice SPRING24. Inoltre, se effettui l’acquisto tramite Samsung Shop App, riceverai un ulteriore 5% di sconto direttamente al carrello. E se stai pensando di aggiornare i tuoi elettrodomestici, approfitta della promozione su Samsung JetTM 60, disponibile con l’acquisto di un elettrodomestico in promozione e partecipando all’iniziativa su Samsung Members.

Ma non dimenticare che più acquisti, più risparmi! Con l’offerta bundle, puoi ottenere uno sconto del 15% acquistando 2 prodotti e del 20% acquistandone 3, su una selezione di prodotti valida fino al 9 aprile 2024. E se hai un vecchio dispositivo che desideri sostituire, approfitta dell’offerta Trade Up e ottieni fino a €500 di sconto acquistando un elettrodomestico o monitor in promozione e richiedendo il ritiro del tuo dispositivo usato RAEE.

In più, scaricando la Samsung Shop App puoi approfittare di ulteriori vantaggi esclusivissimi! E se hai fatto troppo shopping con il Samsung Festival, ma non vuoi rinunciare proprio a nulla, hai la possibilità di rateizzare la tua spesa. Come? Con PagoDIL o con le opzioni di pagamento flessibili con Klarna o Paypal a tasso zero.

