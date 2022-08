Samsung Galaxy A13: budget phone completo di tutto a prezzo FOLLE

Sei alla ricerca di uno smartphone Android economico ma temi di buttare soldi al vento ritrovandoti con un device non in grado di soddisfare le tue personali esigenze? L’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di acquistare il valido Samsung Galaxy A13 al prezzo più economico di sempre. Ad appena 139€, infatti, hai la possibilità di stringere tra le mani un device evidentemente economico ma in grado di offrirti un’esperienza di utilizzo sempre appagante.

Con lo smartphone del colosso sudcoreano puoi telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, guardare i video su TikTok, caricare le foto su Instagram e molto altro senza scendere a compromessi.

Samsung Galaxy A13 crolla su eBay al prezzo più economico del web

Frontalmente è presente un display Infinity-V da 6.6 ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori e una valida luminosità, mentre sul retro la fotocamera quadrupla sul retro monta un sensore da 50 MP per foto ad alta risoluzione e video di qualità. Nonostante il prezzo economico, inoltre, sotto il telaio è presente un potente processore in grado di avviare in un istante le app che utilizzi più spesso e una batteria da ben 5000 mAh con un’autonomia lunga un giorno intero.

Non farti scappare questa incredibile occasione ma acquista subito il validissimo smartphone economico di Samsung fintanto che puoi riceverlo direttamente a casa al prezzo più basso del web.

