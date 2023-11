Samsung Galaxy A14: se lo prendi ORA paghi SOLO 114 euro!

Occasione unica quella che vi presentiamo oggi relativa al Samsung Galaxy A14, che generalmente costa circa 210 euro. Infatti, grazie allo sconto del 33% e del coupon NOVEDAYS, su eBay lo paghi solo 119,17 euro! Ti conviene affrettarti per tre motivi: stanno andando a ruba e ormai disponibili ce ne sono pochi; lo sconto del 33% non durerà a lungo; il coupon Novedays scade il 19 novembre. Quindi si tratta di un allineamento di 3 pianeti che durerà poco. Meglio affrettarsi! Anche perché parliamo di un ottimo telefono.

Samsung Galaxy A14: le caratteristiche

Samsung Galaxy A14 è un ottimo smartphone della casa sudcoreana. Sorprende il display Touchscreen da 6.6 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2408×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy A14 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Con la batteria da 5.000 mAh avrai più tempo per fare ciò che ami senza preoccuparti che si scarichi.

Questo Samsung Galaxy A14 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy A14 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Possibilità di montare due schede telefoniche, grazie alla funzione DUAL SIM, 64GB di memoria di partenza espandibile e 4GB di RAM.

Samsung Galaxy A14, grazie allo sconto del 33% e al coupon NOVEDAYS, su eBay ora lo paghi solo 119,17 euro!. Il coupon Novedays scade il 19 novembre. Meglio affrettarsi! Anche perché parliamo di un ottimo, come visto nella spiegazione delle caratteristiche tecniche, smartphone di casa Samsung.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.