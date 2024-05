Samsung Galaxy A15 SCONTANTISSIMO AL 40%: solo per OGGI su Amazon

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone e non sai quale modello scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Il Samsung Galaxy A15 oggi è disponibile su Amazon a soli 143 euro grazie ad uno sconto bomba del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’opportunità del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy A15: le specifiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy A15 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5” con Vision Booster che crea un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort.

Il dispositivo vanta di una tripla fotocamera posteriore per lo scatto perfetto: fotocamera macro da 2 MP per paesaggi e primi piani, fotocamera principale da 50 MP per i tuoi capolavori fotografici ad alta risoluzione e fotocamera anteriore da 13 MP per selfie da professionista.

Inoltre, con una straordinaria potenza di elaborazione, una memoria capiente, un ampio spazio di archiviazione e la velocità del 5G, questo smartphone è pronto a gestire i carichi di lavoro e intrattenimento in qualsiasi condizione e momento della giornata.

Anche l’autonomia è un altro fiore all’occhiello del Galaxy A15: puoi restare attivo e in movimento grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh che ti offre tutta la carica che ti serve per dedicarti alle cose che ami per una giornata intera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.