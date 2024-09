Samsung Galaxy A16 5G: sei anni di aggiornamento software, come i top di gamma

Le indiscrezioni continuano a circolare riguardo il Samsung Galaxy A16 5G. Dopo essere apparso su siti di certificazione e in render trapelati, i dettagli sul design, le specifiche e la finestra di lancio del telefono stanno iniziando a consolidarsi.

Samsung Galaxy A16 5G: tutto quello che c’è da sapere

Il team di The Tech Outlook è riuscito a ottenere materiali di marketing che rivelano cosa aspettarsi dal prossimo dispositivo 5G economico di Samsung.

Visivamente, il Galaxy A16 5G sembra seguire il linguaggio di design attuale della serie A di Samsung. Sul retro troviamo tre fotocamere impilate verticalmente, accompagnate da un flash LED. Tuttavia, il pannello posteriore è realizzato in vetro con una finitura lucida, a differenza del retro in plastica del suo predecessore. Sul lato, c’è quello che Samsung chiama “key island”, che ospita il bilanciere del volume e il pulsante di accensione (che probabilmente integra il sensore di impronte digitali). Sul fronte, c’è una notch a goccia che interrompe il display per ospitare la fotocamera selfie. Le colorazioni disponibili al lancio saranno le seguentei: Verde Chiaro, Blu Nero e Oro.

Dovrebbe avere un display SA Infinity U da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una luminosità massima di 800 nit. Interessante notare che la fuga di notizie suggerisce due possibili opzioni in merito al processore: Exynos 1330 e MediaTek Dimensity 6300.

Si dice che la variante indiana sarà equipaggiata con il chip MediaTek, lasciando incerto dove Samsung voglia lanciare la versione Exynos. Ciò che ha colpito maggiormente è la menzione di sei aggiornamenti principali di Android e sei anni di supporto per le patch di sicurezza, superando anche ciò che offrono marchi come OnePlus e Vivo per i loro modelli di punta. Le configurazioni di RAM e archiviazione potrebbero variare da 4GB/128GB a 8GB/256GB.

Sono attese funzionalità moderne come la porta USB Type-C e una certificazione IP54 per la resistenza a polvere e acqua. Il telefono dovrebbe misurare 164,4 x 77,9 x 7,9 mm e pesare circa 192-200 grammi a seconda della variante. Sebbene la data esatta del lancio rimanga sconosciuta, la fuga di notizie suggerisce un possibile debutto a dicembre 2024.