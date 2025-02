Samsung Galaxy A16 in sottocosto: offerta last minute su Amazon

Ecco uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato! Si tratta del Samsung Galaxy A16, oggi disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto bomba del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Samsung Galaxy A16: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A16 è uno smartphone che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo accontentando qualsiasi tipologia di utente.

In primis è dotato di ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con cornici ridotte che offre immagini dai colori vibranti e dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre ha a disposizione 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti della sicurezza per durare nel tempo.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo sistema evoluto delle fotocamere: nello specifico dispone di una fotocamera principale 50MP per immortalare ricordi dai colori vividi, una fotocamera ultra grandangolare 5MP, una fotocamera macro 2MP per paesaggi e primi piani e una fotocamera frontale 13MP per selfie sorprendenti.

In più, grazie alla sua batteria da 5.000 mAh, regala un’autonomia super estesa così da poterlo utilizzare per un’intera giornata anche in modo intensivo senza alcuna preoccupazione. Per finire, con la sua memoria interna da 128 GB, permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto nella massima sicurezza.

Oggi il Samsung Galaxy A16 è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto bomba del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.