Samsung Galaxy A25 con il 38% di sconto? eBay SPACCA il web (-135€)

Oggi è matematicamente impossibile restare impassibili di fronte a questa offerta di eBay in ambito mobile: il popolarissimo mediogamma Samsung Galaxy A25 5G è in vendita a un prezzo molto conveniente.

Solitamente commercializzato a circa 400 euro, in queste ore lo troviamo invece ad appena 223€ grazie allo sconto immediato del 38% che ti permette di risparmiare subito ben 135€.

Samsung Galaxy A25 5G è in vendita su eBay con lo sconto immediato del 38%

Samsung Galaxy A25 5G è un mediogamma che ti accompagna per tutti gli impegni quotidiani senza mai un passo falso: il bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici è al tuo fianco per folgorarti con immagini splendide e video ad altissima risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano troviamo un potente processore octa-core con di fianco Android 14 e una mega batteria da 5000 mAh.

Nonostante il calo repentino di prezzo Samsung Galaxy A25 5G non delude neppure dal punto di vista fotografico, anzi; in questo caso troviamo un eccellente modulo triplo con un sensore principale da 50MP ideale per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video sempre perfetti.

Sarebbe davvero un gran peccato lasciarsi scappare questa offerta shock di eBay sul mediogamma 5G di Samsung; mettilo subito nel carrello di eBay e preparati a riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.