Samsung Galaxy A34 5G, Ebay non ha pietà: MENO 40 PER CENTO!

Gli sconti oggi non finiscono mai, eBay non può rimanere con le mani in mano e oggi propone uno degli smartphone bestseller Samsung, il Galaxy A34 5G, ad un prezzo davvero eccezionale, per un un’offerta che citando un vecchio classico… non possiamo rifiutare! Risparmio mostruoso grazie al MENO 40%, ben 160 euro in meno rispetto al prezzo di listino, 239 euro invece che 399 euro! INSTABUY praticamente questo Samsung Galaxy A34 5G!

Bello, anzi bellissimo!

Il Galaxy A34 5G è dotato di un ampio display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione di 2340×1080 pixel, che offre una risoluzione nitida e colori vivaci. Questo rende la visione di contenuti multimediali come film, video e foto un’esperienza coinvolgente. Inoltre, grazie alla tecnologia di schermo Always-on, è possibile visualizzare le notifiche, l’orario e altre informazioni in qualsiasi momento senza dover sbloccare il dispositivo.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, il Galaxy A34 5G è equipaggiato con una versatile tripla fotocamera posteriore. Una fotocamera principale da 48 megapixel permette di scattare foto nitide e dettagliate, mentre una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel consente di catturare scene più ampie. Inoltre, è presente anche una fotocamera macro da 5 megapixel per scatti ravvicinati e dettagliati. Foto come da tradizione Samsung bellissime in ogni condizione di luce, anche in quelle più proibitive.

Il cuore di Galaxy A34 5G è un octa ore Dimensity 1080 MediaTek coadiuvato da 6 giga di velocissima ram. Il risultato in termini di prestazioni e fluidità è eccezionale. Siamo dalle parti della fascia alta, e il bello è che il prezzo scontatissimo ci dice altro! Multitasking spinto, giochi pesanti e chi più ne ha ne metta, Galaxy A34 5G non teme nessuno!

La durata della batteria è un elemento fondamentale per ogni smartphone e il Galaxy A34 5G non delude in questo aspetto. La batteria di grande capacità, ben 5000 mAh, consente di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza doverlo ricaricare.

