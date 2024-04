Samsung Galaxy A34 5G, il campione della fascia media con sconto MAXI MENO 45 PER CENTO

Samsung Galaxy A34 5G è il Re della fascia media, ovvero un telefono che riesce a mettere insieme ottime prestazioni ad un prezzo decisamente accessibile. Sembra una boutade da reparto marketing, ma è assolutamente vero: solidità certificata Samsung e ottimo rapporto qualità prezzo! Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone capace di accontentare un po’ tutti, sia chi cerca un dispositivo non banale, con tutte le caratteristiche tecnologiche al posto giusto, sia coloro i quali che vogliono un telefono accessibile e che al prezzo di un entry level si ritroveranno tra le mani una vera e propria bomba! Lo sconto Amazon è quindi eccezionale: MENO 45%, col prezzo di listino quasi dimezzato, 220 euro invece di 400 euro!

Un gioiellino

Samsung Galaxy A34 5G è graziato da un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Il pannello mostra colori vivaci e immagini realistiche. Inoltre, il display è protetto da un vetro Corning Gorilla super resistente, che mette al sicuro lo schermo da graffi e danni accidentali. Senza dimenticare che è certificato IP67: Samsung Galaxy A34 5G resiste all’acqua e alla polvere e può rimanere immerso a 1 metro di profondità per 30 minuti. A completare un quadro da primo della classe troviamo una velocissima frequenza d’aggiornamento a 120htz.

Il cuore di Samsung Galaxy A34 5G è un processore octa-core Dimensity 1080 MediaTek, che dona allo smartphone velocità e fluidità a profusione. Parlando di memorie Samsung Galaxy A34 5G ha 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, che può essere espansa fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Questo spazio amplissimo di archiviazione è una feature unica di questo telefono, una soluzione del genere non è comune nemmeno sui flaghship da centinaia di euro!

Bisogna davvero fare i complimenti a Samsung che è riuscita in un telefono da fascia media ad inserire tanta memoria, una soluzione che di norma è costosa tanto per chi compra uno smartphone, tanto per chi lo fabbrica.

Ottimo anche lato imaging Samsung Galaxy A34 5G con be tre camere posteriori. La principale è da 48 megapixel, che permette di scattare immagini dettagliate e luminose. La seconda fotocamera è un ultra-grandangolare da 8 megapixel e troviamo anche c’è una fotocamera da 5 megapixel il mitco effetto Boké.

Nulla da recriminare anche lato batteria: Samsung Galaxy A34 5G Dual Sim ne ha una da 5.000 mAh!

