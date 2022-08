Samsung Galaxy A52s: super sconto per uno dei medio gamma più amati

Spesso ci viene chiesto quale sia il miglior medio gamma da poter acquistare oggigiorno. Un anno dopo, la nostra risposta è sempre la stessa: il Samsung Galaxy A52s. In effetti, il dispositivo è ancora molto competitivo nella sua categoria anche un anno dopo il suo rilascio, poiché le sue specifiche tecniche sono alla pari con i medio gamma di quest’anno, ma a un prezzo inferiore rispetto allo scorso anno. Abbiamo segnalato questa ridicola offerta su Amazon a soli 327,52 €. Quindi uno sconto interessante del 30%.

Samsung Galaxy A52s: il medio gamma che tutti invidiano

Il Samsung Galaxy A52s non ha nulla da invidiare a tutte le offerte di fascia media del 2022. Tuttavia, assicurati che il modello che desideri acquistare abbia la lettera “s” nel suo nome. Perché c’è una grande differenza tecnica tra l’A52 e l’A52s, ma la differenza economica è davvero piccola. Sugli A52s troverai un modulo 5G per la connettività futura e un bel display luminoso con un’elevata frequenza di aggiornamento che rende questo pannello super fluido. Le fotocamere ti consentiranno di acquisire immagini discrete in qualsiasi condizione di luce, anche di sera i risultati non ti deluderanno. Sebbene il processore sia abbastanza potente da rendere il dispositivo stesso velocemente in qualsiasi situazione di utilizzo, non è costoso in termini energetici, ciò significa che la batteria che ti manterrà in piena autonomia fino alla fine della giornata.

Samsung è sempre stata una delle aziende più ricercate quando si parla di dispositivi Android. Questo è anche il motivo per cui spesso gli utenti scelgono i prodotti di questo marchio. Come accennato in precedenza, il Samsung Galaxy A52s non ha davvero nulla da invidiare ai device di quest’anno. Il super sconto di Amazon lo porta a soli 327,52 € e questa è un’offerta da non perdere. Inoltre, grazie alla politica di Amazon, avrai 30 giorni di tempo per decidere se restituirlo per un rimborso del 100%.

