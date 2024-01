Samsung Galaxy A54, il medio gamma più DESIDERATO del momento te lo regala eBay: sconto di 200€

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone di fascia media che offre una combinazione di prestazioni solide, design elegante e una varietà di funzionalità moderne. È progettato per offrire un’esperienza completa agli utenti che cercano un dispositivo affidabile a un prezzo accessibile, offrendo una varietà di funzionalità moderne che soddisferanno la maggior parte delle esigenze quotidiane degli utenti. Nel taglio da 128GB lo trovi oggi in super offerta su eBay a soli 353€ con un risparmio netto dunque di 214,90€ (-38%).

Samsung Galaxy A54 BIANCO, fuoriclasse in sconto

Dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici, il Galaxy A54 offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo la visualizzazione di contenuti multimediali un’esperienza piacevole. La risoluzione Full HD+ assicura una buona nitidezza dell’immagine. Per quanto riguarda le prestazioni, il Galaxy A54 è alimentato da un processore Octa-core e con una capacità di archiviazione interna che può essere espansa tramite una scheda microSD per avere più spazio per i file.

In ambito fotografia, il Galaxy A54 è dotato di un sistema a quadrupla fotocamera sul retro, che include un sensore principale ad alta risoluzione, un obiettivo ultra-grandangolare, un sensore di profondità e un obiettivo macro. Ciò consente di scattare foto nitide in diverse situazioni, catturando panorami, ritratti dettagliati e primi piani impressionanti. Inoltre, la fotocamera anteriore offre una risoluzione di alta qualità per selfie e videochiamate.

Il Galaxy A54 offre una buona durata della batteria grazie alla sua batteria di dimensioni generose. Inoltre, supporta la ricarica rapida, consentendo di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario. Dal punto di vista software, infine, lo smartphone esegue il sistema operativo Android con l’interfaccia utente personalizzata Samsung One UI, che offre una serie di funzionalità aggiuntive e un’esperienza utente intuitiva. Nel taglio da 128GB lo trovi oggi in super offerta su eBay a soli 353€ grazie allo sconto del 38% e le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.