Samsung Galaxy A54 in svendita del 40%: Manca POCO TEMPO, compralo ora

Un prezzo conveniente come mai prima d’ora, disponibile ancora per poche ore e che non puoi farti sfuggire. Il fantastico Samsung Galaxy A54 è in vendita oggi su eBay ad un costo shock. Sfruttando lo sconto del 40%, lo ricevi a casa pagando solamente 299,00. Un ribasso esagerato rispetto ai 499,90 euro di listino, con un taglio totale di oltre 200 euro. Disponibile nella colorazione Lime, con la garanzia italiana e la spedizione inclusa, saprà soddisfare ogni tua minima esigenza. Lo devi comprare subito, la quantità disponibile è limitata e presto potrebbe andare esaurito.

Samsung Galaxy A54: lo smartphone per tutti che costa pochissimo

Questo Samsung Galaxy A54 è lo smartphone ideale se vuoi avere tra le mani un dispositivo in grado di soddisfare ogni tua minima esigenza e al tempo stesso fornirti alcune chicche uniche a livello di intrattenimento. Si tratta di un dispositivo Android avanzato come non mai e ricco di funzionalità uniche nel suo genere. Il display è da 6,4 pollici, con una risoluzione di 2340×1080 pixel e colori intensi e vivi come non mai. Presente il modulo 5G, così da poter godere di uno scambio dati e una connessione di rete senza precedenti.

Parlando di comparto fotografico, ci sono sensori avanzati e che non si vedono negli altri competitor alla stessa fascia di prezzo. Con un sensore principale da 50 megapixel, che dà modo di scattare foto di qualità massima con la risoluzione di 8165×6124 pixel. Ma non solo, perché coi video è possibile raggiungere il 4K di qualità con risoluzione di 3840×2160 pixel. Ti sembrerà di avere in mano una macchina professionale, e invece è solo il tuo telefono. Segnaliamo infine lo spessore di 8.2 mm, l’ideale per poter godere di un dispositivo tascabile e che può essere portato ovunque si voglia.

Sfrutta subito lo sconto e fallo tuo, con un prezzo così basso non puoi proprio evitare di acquistarlo.

