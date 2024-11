Samsung Galaxy A55 in offerta speciale con il codice promo di eBay

Ecco per te uno smartphone nuovo di zecca ad un prezzo davvero irresistibile! Si tratta del Samsung Galaxy A55, oggi disponibile su eBay a soli 294 euro con uno sconto di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Samsung Galaxy A55: tutte le specifice tecniche

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo, e che quindi non puoi assolutamente farti scappare.

Il suo processore innovativo Octa Core garantisce prestazioni davvero eccellenti, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera impeccabile e super efficiente. Inoltre è dotato di un enorme display da 6.6 pollici con una risoluzione elevatissima che offre immagini dai colori brillanti e i dettagli minuziosi.

La batteria potentissima non è da meno tanto che offre un’autonomia davvero super estesa e che è in grado di accompagnarti per un’intera giornata anche se utilizzi il dispositivo in modo intensivo.

Questo modello vanta, in più, una fotocamera da ben 50 megapixel con la quale poter scattare foto di alta qualità elevata e registrare video in 4K a risoluzione strepitosa e con una stabilità mai vista prima. Come se non bastasse, la RAM è di 8 GB mentre la memoria interna è di 128 GB quindi abbastanza grande per archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Oggi il Samsung Galaxy A55 è disponibile su eBay a soli 294 euro con uno sconto di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.