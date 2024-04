Samsung Galaxy Book3: CROLLA IL PREZZO del laptop leggero e POTENTISSIMO

Alla ricerca di un pc portatile adatto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Galaxy Book3 è disponibile su Amazon a soli 522 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, è in scadenza!

Samsung Galaxy Book3: tutte le specifiche tecniche del pc

Il Samsung Galaxy Book3 vanta specifiche tecniche straordinarie che lo rendono un vero e proprio top di gamma nel settore dei laptop.

È potente, leggero e compatto: pesa meno di 1,6 kg quindi entra facilmente in uno zaino essendo progettato per accompagnarti ovunque tu vada. Inoltre dispone del processore Intel Core di 13a generazione per consentire una produttività elevata in multitasking con prestazioni veloci e affidabili.

Grazie al Dolby Atmos, garantisce un audio di qualità a 2 altoparlanti per un suono dinamico ricco di dettagli. Anche le videochiamate sono ottimali grazie alla modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing e effetti di sottofondo.

Non è da meno la connettività con Wi-Fi 6 super veloce che consente di collegarti ovunque in un attimo. Inoltre hai a disposizione u’ampia gamma di porte integrate: HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C per sincronizzare con facilità i dispositivi e trasferire i file velocemente. La batteria è a lunga durata e ti accompagna per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

