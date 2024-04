Samsung Galaxy Book3: ecco il prezzo IMBATTIBILE di Amazon

Hai bisogno di un notebook che ti consenta, anche quando sei in mobilità, di continuare senza problemi la tua produttività? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti il Samsun Galaxy Book3 in offerta al sensazionale prezzo di soli 1146 euro, con un ottimo 23% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy Book3: potenza al giusto prezzo

Partiamo prima di tutto dal fiore all’occhiello alla base di questo notebook, rappresentato dal suo dislay con risoluzione 3K, che garantisce un’ampia visione per tutti i tuoi progetti di lavoro e non solo. L’elevata definizione ti consente infatti di goderti film e serie TV anche mentre sei in viaggio, facendo uso delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è rappresentato dal suo processore Intel Core di 13° generazione, che garantisce delle prestazioni a dir poco eccezionali: avrai la possibilità di avviare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Il design ultra sottile è una delle caratteristiche più apprezzate di questo Galaxy Book3, che grazie al peso di appena 1.6 kg ti permette di trasportarlo praticamente ovunque, all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio.

Molto apprezzato anche l’ampio touchpad e le diverse porte integrate, che permettono di aumentare a dismisura la tua produttività ovunque ti trovi. Nulla da dire anche per il comparto sonoro grazie alla compatibilità con Dolby Atmos, il quale conferisce il massimo del coinvolgimento per ogni contenuto possibile.

Ti bastano poco più di 1100 euro per portarti a casa uno dei migliori notebook portatili attualmente in circolazione, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy Book3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

