Samsung Galaxy Book4 Edge a 400 EURO IN MENO: in PRE-ORDINE su Amazon!

Sei alla ricerca di un pc portatile perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge è disponibile in pre-ordine su Amazon a soli 1.699 euro con uno sconto folle di 400 euro da ottenere applicando al momento dell’ordine il codice promozionale TRADEIN400.

La data di uscita di questo gioiellino è prevista per il prossimo 18 giugno, ma puoi già ordinarlo su Amazon. Approfitta immediatamente di questa occasione per assicurarti il dispositivo di ultima generazione ad un prezzo eccezionale!

Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge sta per arrivare su Amazon ad un prezzo scontatissimo grazie ad un codice promo di 400 euro.

Si caratterizza per Funzioni AI che assicurano prestazioni potenti, il touchscreen super efficiente e il sistema operativo Windows 11 per lavorare in modo intelligente e veloce. Inoltre è dotato del processore Snapdragon X Elite Pro e Next Gen AI che offre un’elevata efficienza e creatività.

Nello specifico, il touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici e 120 Hz regala una visualizzazione fluida con alta risoluzione e colori vividi, oltre alle luci blu ridotte per proteggere gli occhi anche dopo ore e ore di utilizzo.

La connettività non è da meno grazie alle 2 porte USB 4.0 più veloci, uno slot MicroSD e una porta HDMI 2.1, una USB 3.2 di tipo A e una porta per cuffie e microfono. Anche il design è sottile e leggero, mentre la batteria assicura fino a 22 ore di autonomia per lasciarti lavorare per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

Oggi il Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge è disponibile in pre-ordine su Amazon a soli 1.699 euro con uno sconto folle di 400 euro da ottenere applicando al momento dell’ordine il codice promozionale TRADEIN400. Approfittane immediatamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.