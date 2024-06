Samsung Galaxy Book4 Pro: Cashback di 500 EURO sul laptop PIU' INNOVATIVO

È uno dei laptop più innovativi del momento più innovativi del momento, ed oggi su Amazon lo trovi in promozione eccezionale! Si tratta del Samsung Galaxy Book4 Pro, al momento disponibile a soli 1.199 euro grazie ad uno sconto dell’11% ed ad un Cashback di 500 euro se effettui l’ordine entro il 24 Giugno.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offertona è davvero una bomba, non fartela scappare!

Samsung Galaxy Book4 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è un laptop top di gamma che vanta un processore Inter Core Ultra di nuova generazione dotato di una NPU avanzata per fornire prestazioni eccezionali basate sull’intelligenza artificiale di Google.

Dispone di un luminoso display da 14″ che garantisce immagini ad alta risoluzione dai colori vividi e brillanti, con scorrimento e movimenti fluidi. Inoltre, per assicurare una maggiore protezione agli occhi, l’emissione di luce blu è ridotta al minimo.

Potrai ottimizzare la tua produttività anche grazie al touchscreen dello schermo, che all’evenienza lo rende simile ad un tablet. In più la visuale è straordinaria da qualsiasi angolazione grazie al vetro Corning Gorilla Glass con DX, che riduce i riflessi sullo schermo per una chiarezza ottimale.

Allo stesso tempo, le possibilità di connettività sono davvero estese grazie alle numerose porte di cui è dotato. Anche le videochiamate saranno ottimali sfruttando la camera anteriore e posteriore per immagini di alta qualità e super realistiche.

