Samsung Galaxy Buds2 Pro: ancora per poco SCONTO ECCEZIONALE

Su Amazon, ancora per pochissime ore, avrai l’opportunità di acquistare degli splendidi auricolari in sconto. Stiamo parlando del prodotto Samsung Galaxy Buds2 Pro, disponibile oggi sulla piattaforma di e-commerce a un ottimo prezzo. Con una detrazione totale del 40%, puoi accaparrarti questi ottimi auricolari a soli 129,00€. Approfitta subito di questo maxi sconto!

Samsung Galaxy Buds2 Pro: oggi lo sconto è super

Grazie all’Hi-Fi a 24 bit, potrai godere di un suono eccezionale, con una chiarezza mai sentita prima, così da immergerti totalmente nella migliore esperienza di ascolto wireless. I tre microfoni integrati e gli auricolari stessi dispongono di cancellazione del rumore attiva (ANC), tracciandolo ed eliminandolo in modo efficace. In più, conversare non è mai stato così comodo: con la funzione Voice Detect, che spegnerà l’ANC e attiverà la modalità ambient, puoi parlare liberamente con chiunque senza mai togliere dover togliere gli auricolari per ascoltare cosa ti stanno dicendo.

Con il 360 Audio Intelligent, il suono delle cuffie senza fili è ancora più realistico, essendo che gli algoritmi dedicati e la funzione Dolby Head Tracking rendono ogni movimento sincronizzato con la musica, per godere così di un’esperienza d’ascolto sempre coinvolgente. Inoltre, queste cuffie sono state progettate da Samsung per essere più piccole del 15%, in modo che si adattino perfettamente al tuo orecchio, riducendo di conseguenza anche il vento che entra nell’orecchio per ridurre la pressione sul canale uditivo.

Acquista subito questo super prodotto in sconto su Amazon: le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono disponibili sulla piattaforma di e-commerce con un clamoroso sconto del 43%, che fissa il prezzo finale a 129,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.