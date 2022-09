Samsung Galaxy S21 Ultra: è ancora lui il top di gamma più richiesto sul mercato (-36%)

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è il top di gamma dell’anno scorso della nota azienda sud coreana e ancora oggi è lo smartphone preferito da tante persone e anche diversi recensori tech. Lo preferiscono perfino allo stesso modello top di gamma, però di quest’anno. Il motivo è abbastanza semplice, il Samsung Galaxy S21 Ultra è lo smartphone per eccellenza sotto tanti punti di vista, come l’affidabilità, il software, il display, le fotocamere e molto altro. Oggi questo flagship è in sconto su Amazon a soli 734,00 €. Cosa state aspettando? Correte subito a comprarlo.

Perché questo top di gamma è tanto desiderato?

Di seguito vi vogliamo elencare quelle che sono le caratteristiche principali del Samsung Galaxy S21 Ultra, in modo tale che possiate avere un’idea più chiara di questo dispositivo:

Display Amoled da 6,8″ e risoluzione QHD+ (1440 x 3200 px) e refresh rate a 120 Hz;

Fotocamera principale da 108 MP e focale 1.8;

Ottica zoom 10X, grazie a lei arriverete là dove altri smartphone non possono;

Camera frontale da 40 MP e focale 2.2;

CPU octa 2.9 GHz di casa Qualcomm;

RAM da 12 GB;

Memoria Interna da 128 GB con possibilità di espanderla;

Batteria da 5000 mAh ben ottimizzata, per un’autonomia eccezionale;

Software proprietario basato su Android 11;

Nonostante quest’anno sia uscito il nuovo modello, molti preferiscono ancora quello dell’anno scorso, perché potete avere quasi lo stesso identico device a livello di prestazioni, ma ad un prezzo che può essere anche la metà. Questo è il caso di oggi, con questa strepitosa offerta su Amazon potete acquistare un Samsung Galaxy S21 Ultra a soli 734,00 €. Sbrigatevi è rimasto solo un pezzo a disposizione con questo sconto assurdo del 36%. Offerte come queste durano solo poche ore. Inoltre ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso di un prodotto dopo l’acquisto, insomma soddisfatti o rimborsati, ma con Galaxy S21 Ultra sarete molto più che soddisfatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.