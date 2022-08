Samsung Galaxy S21 Ultra: uno sconto assurdo del 55%

Perché venderti un rene per comprare il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra quando puoi acquistare il Galaxy S21 Ultra dell’anno scorso anche a metà prezzo? Vi diciamo da subito che la differenza sostanziale sta nella S-Pen, che nel S22 Ultra è integrata nel telaio, infatti ha un corpo più pesante ed ingombrante rispetto al S21 Ultra. La seconda differenza invece sta nel processore, anche se l’S21 Ultra ha un chip leggermente meno prestante rispetto a quello del S22, è anche meno oneroso in termini energetici. Questo significa che il Galaxy S21 Ultra scalda di meno e la batteria dura più a lungo rispetto alla versione di quest’anno. Oggi su Amazon potete acquistare il Galaxy S21 Ultra a soli 763,17 €, uno sconto del 55% da prendere al volo.

Non perdete questa occasione sul Galaxy S21 Ultra

Come accennato poco fa, il Samsung Galaxy S21 Ultra ha il processore di punta di casa Qualcomm dell’anno scorso. Fidatevi che questo chipset garantisce prestazioni da urlo in qualsiasi condizione di utilizzo. Anche i titoli di gioco più pesanti come Real Racing 3 oppure Call of Duty vengono gestiti in maniera super fluida. L’ampio display ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento dei fotogrammi è un vero piacere da guardare e da usare per riprodurre i contenuti audiovisivi che preferite.

La ciliegina sulla torta di questo smartphone è il comparto fotografico che ha una caratteristica unica al mondo: un’ottica zoom 10 X su un dispositivo mobile. Le possibilità creative grazie alle quattro camere del Samsung Galaxy S21 Ultra sono tantissime. Grazie a lui in qualsiasi condizione di luce otterrete foto da paura che faranno invidia a tutti i vostri amici. Perfino i fotografi ai matrimoni rimarranno sbalorditi dallo zoom ottico del vostro smartphone. Se scattare foto è la vostra passione e non volete rinunciare alle prestazioni massime, non fatevi scappare questa fantastica offerta su Amazon. Il Samsung Galaxy S21 Ultra sta a soli 763,17 €, uno sconto assurdo del 50% per il modello con storage da 256 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.