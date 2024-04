Samsung Galaxy S22 Ultra, Ultra è anche lo sconto Amazon MENO 22 PER CENTO!

Il mercato degli smartphone è frenetico i modelli si susseguono anno dopo anno, qualche volta anche ogni sei mesi, con miglioramenti spesso non troppo evidenti. Poter quindi comprare il modello top Samsung Galaxy S22 Ultra ad un prezzo così ribassato, col risultato di avere in tasca un telefono, anzi, uno smartphone che si mangia senza problemi telefoni recentissimi è davvero qualcosa di eccezionale, come eccezionale è lo stesso Samsung Galaxy S22 Ultra. Stiamo parlando di un telefono dalle generose dimensioni con tanto di pennino, questo per capire quanto è comodo anche lavorare con questo dispositivo, che diventerà un compagno insostituibile sia a livello professionale, sia usato come dispositivo “per tutti i giorni”. E lo sconto? Esagerato, anzi ultra! MENO 22%, ovvero una bella sforbiciata pari a 211 euro in meno!

Ultra in tutto

Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, che offre una qualità visiva eccezionale con colori vibranti e neri profondi. Il refresh rate di 120Hz assicura tanta fluidità e responsività nella navigazione e nelle animazioni.

Inoltre, Samsung Galaxy S22 Ultra è spinto dal processore Exynos 2200 sviluppato insieme ad AMD, che garantisce prestazioni elevate e una fluidità nel multitasking e nel gaming. Zero lag e zero tentennamenti!

Lato imaging Samsung Galaxy S22 Ultra è davvero ultra!. Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro sensori: un sensore principale da 108 MP, un ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP e un teleobiettivo per zoom 10x da 10 MP. Questa configurazione consente di scattare foto di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce, anche le più critiche.

Samsung non si smentisce mai, le immagini scattate dai proprio dispositivi di fascia alta rappresentano il meglio sul mercato!

E poi ovviamente c’è la S Pen, che permette di prendere appunti, disegnare e scattare screenshot in modo semplice e preciso. Una vera e propria manna da cielo per tutti coloro che useranno Samsung Galaxy S22 Ultra professionalmente, un vero e proprio sostituto dei tablet!

