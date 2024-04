Samsung Galaxy S23 a soli 419€ con super valutazione usato e 100€ di voucher (ultimo giorno)

In casa MediaWorld è l’ultimo giorno per ottenere il Samsung Galaxy S23 a soli 419 euro rispetto ai 619 euro dell’ultima offerta. In che modo? Compilando il form disponibile sul sito mediaworld.it si ottiene un voucher di 100 euro, a cui si aggiunge la super valutazione dell’usato fino a 100 euro con il proprio smartphone usato. Per usufruire della super valutazione usato di MediaWorld è necessario selezionare in fase di check-out sia il pagamento che il ritiro in negozio.

A distanza di dodici mesi dall’uscita, Galaxy S23 rimane uno dei top di gamma Android più apprezzati. In tanti l’hanno definito come lo smartphone definitivo, a maggior ragione adesso che ha acquisito i super poteri di Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung.

Samsung Galaxy S23 tuo a 419 euro con super valutazione usato + voucher

Per acquistare il Galaxy S23 a 419 euro anziché 619 euro occorre seguire pochi semplici passaggi. Prima di tutto collegati a questa pagina e fai clic sul link Compila il form: si aprirà una nuova pagina dove dovrai compilare un breve questione, quindi fai clic sul bottone Ottieni il voucher per riscattare il voucher del valore di 100 euro valido per l’acquisto di un nuovo S23.

Il passaggio successivo richiede il completamento dell’ordine. In questa fase è fondamentale indicare l’opzione “Pagamento in negozio” e “Ritiro in negozio”. Fatto questo, recati al punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua (quello indicato al momento della chiusura dell’ordine) e porta con te il tuo vecchio dispositivo. Fino al 12 maggio MediaWorld garantisce una super valutazione di 100 euro da sommare alla valutazione dell’usato.

È tutto: ti ricordiamo che la promozione in corso su S23 scade alla mezzanotte di oggi (in relazione al voucher da 100 euro).

