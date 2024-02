Samsung Galaxy S23 FE+Galaxy Buds FE sempre più SCONTATI: ora costano il 25% in meno

La nuova generazione di dispositivi Samsung Galaxy S23 FE, insieme alle innovative Galaxy Buds FE, rappresenta l’apice della tecnologia e del design. Con un display Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera da 50MP, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, lo smartphone Android 14 offre prestazioni eccezionali, mentre le Galaxy Buds FE in omaggio garantiscono un’esperienza audio completamente immersiva. Non aspettare toppo, allora, e se sei interessato corri ad accaparrarti ora questo pacchetto su Amazon a soli 579€, ovvero col 25% di sconto.

Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE, duo di eleganza e potenza

Come accennato prima, il Galaxy S23 FE è uno smartphone top di gamma che vanta un display AMOLED 2X e offre quindi un’esperienza visiva straordinaria per immagini e video. Forte di una fotocamera potenziata da 50MP, ti permette poi di catturare ogni momento con dettagli incredibili. Sia che tu stia fotografando di giorno o di notte, il Galaxy S23 FE offre prestazioni fotografiche impeccabili.

Da non dimenticare gli 8GB di RAM e un processore performante, per un multitasking fluido e un’esperienza utente reattiva. Infine Android 14, che porta con sé le ultime funzionalità e miglioramenti di sistema, e la memoria interna di 128GB, hai spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e molto altro ancora. Non preoccuparti mai più della memoria piena.

Per quanto concerne invece leGalaxy Buds FE, si tratta di cuffie Bluetooth True Wireless con ANC che offrono un audio cristallino senza alcun cavo ingombrante. La tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) garantisce un ascolto immersivo, isolando i rumori esterni. Inoltre si connettono automaticamente al tuo Galaxy S23 FE.

In definitiva, la combo offerta da questo pacchetto, ovvero il Samsung Galaxy S23 FE insieme alle Galaxy Buds FE in omaggio, offre un’esperienza completa e senza compromessi. Da un potente smartphone Android 14 a cuffie Bluetooth True Wireless con ANC, questo pacchetto rappresenta l’eccellenza della tecnologia Samsung. Non aspettare oltre, sfrutta lo sconto del 20% e fai tuo questo duo impressionante, prendili ora su Amazon a soli 579€. Le spedizioni, che partiranno il, sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.