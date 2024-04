Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds FE: il bundle PERFETTO a 230 EURO IN MENO

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su un bundle pazzesco! Oggi il Samsung Galaxy S23 FE insieme alle Galaxy Buds FE è disponibile a soli 503 euro con uno sconto bomba del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE: le specifiche tecniche del bundle top

Su Amazon oggi puoi trovare il bundle formato dal Samsung Galaxy S23 FE insieme alle Galaxy Buds FE ad un prezzo davvero strepitoso.

Il Samsung Galaxy S23 FE ti permette di fare tutto grazie all’AI: modifica facilmente le tue foto, ottieni una traduzione in tempo reale durante le chiamate, converti le note vocali in testo e riassumile, cerca informazioni come mai prima d’ora e tanto altro ancora!

Lo smartphone ha un elegante cornice in metallo che riprende l’iconico design della serie Galaxy S23. In più ha un’autonomia elevatissima così da poterlo utilizzare per giorni interi senza nessuna preoccupazione. Si distingue anche per la resistenza alla polvere e all’acqua IP68, il Corning Gorilla Glass 5 anteriore e posteriore e il display Dynamic AMOLED 2X ideale anche in condizioni di luce variabile.

Le Galaxy Buds FE sono compatte ed ergonomiche per una migliore vestibilità durante l’ascolto. Si tratta di veri e propri auricolari top di gamma che permettono di ascoltare la tua musica preferita con i suoni ad alta definizione e i bassi potenziati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.