Samsung Galaxy S23: il prezzo è già sceso a 855€ su Amazon

Per prestazioni, autonomia e comparto multimediale, il Samsung Galaxy S23 può essere definito il top di gamma compatto per eccellenza di questi primi mesi del 2023. Non a caso le vendite del nuovo S23 sono alle stelle ed il merito è proprio dello stato d’arte raggiunto da Samsung con il nuovo Galaxy equipaggiato dal processore delle meraviglie, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 855 euro anziché 979, con in più il caricatore incluso. E se hai l’abbonamento a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Samsung Galaxy S23 in sconto di 125 euro su Amazon

Uno dei fiori all’occhiello del Samsung Galaxy S23 è il processore Snapdragon 8 Gen 2, condiviso anche con i modelli Plus e Ultra, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna UFS 3.1 più la GPU Adreno 740, per prestazioni assolutamente sbalorditive se unite alla One UI di Samsung. Anche la batteria riesce finalmente a offrire risultati in linea con le aspettative: messo sotto stress durante tutta la giornata, il telefono riesce arriva a sera con almeno il 15-20 per cento di carica residua. Pollice in alto infine per il comparto camere, dove spicca su tutti la camera principale con sensore da 50MP e un’apertura f/1.8 con stabilizzazione ottica. Gli scatti sono da top di gamma, qualunque siano le condizioni in cui avvengono.

Se hai aspettato fino a oggi per acquistare il nuovo Galaxy S23 a un prezzo più umano rispetto a quello di lancio, l’offerta giusta è finalmente arrivata. Approfitta subito della proposta Amazon, che ti consente di mettere le mani sul nuovo top di gamma compatto della serie Galaxy risparmiando 125 euro sul prezzo di listino.

