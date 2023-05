Samsung Galaxy S23 ULTRA Doppio Sconto per il prezzo più basso di sempre! MENO 550 EURO!

Il top di gamma Samsung Galaxy S23 ULTRA, uno degli smartphone più ambiti e costosi degli ultimi mesi oggi è proposto ad un prezzo a cui è difficile dire di no. Si sommano due sconti potentissimi. L’effetto è dirompente. Il primo taglia il prezzo del 30%, il secondo lo abbatte del 15% tramite coupon MAGGIO23EDAYS. Da 1499 euro ora lo possiamo comprare su eBay a 929 euro! Il calcolo è facile: col MENO 30% il prezzo scende di 450 euro, col coupon edays eBay (sono giorni di grandi offerte!) tagliamo via altre 100 euro. Oggi è il momento giusto per acquistare Samsung S23 ULTRA, non esitate!

Lo smartphone dei sogni

Prestazioni top per Samsung Galaxy S23 ULTRA e non potrebbe essere altrimenti per uno uno smartphone che eccelle in tutti i settori.

Il cuore del telefono è un processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB a cui si affianca una GPU Adreno 740. Se vicino a questi due mostri di velocità e potenza troviamo anche ben 8 giga di velocissima RAM è facile capire come lag e rallentamenti anche nel multitasking più spinto siano qualcosa di impossibile.

Tutta questa potenza possiamo vederla su un clamorosissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (3088 x 1440 pixel) che gira con una fluidità esaltante di 120Hz, il tutto graziato da cornici sottilissime, con la fotocamera frontale da 12MP in un minuscolo foro centrale.

Dove Samsung Galaxy S23 Ultra è senza rivali è il comparto fotografico: abbiamo a disposizione una fotocamera con un sensore da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Inutile dire che le foto notturne sono al top della categoria grazie ad un sistema chiamato Nightography che combina in maniera del tutto automatica fino a nove scatti per realizzare foto notturne nitide e senza rumore.

Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy S23 ULTRA: l’offerta è davvero pazzesca, MENO 550 EURO totali grazie al coupon promozionale MAGGIO23EDAYS da inserire al momento del check-out!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.