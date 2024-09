Samsung Galaxy S24 FE avvistato online: sarà il flagship killer definitivo?

Samsung si prepara a lanciare il tanto atteso Galaxy S24 FE, il nuovo smartphone di punta a basso costo del brand. Con l’avvicinarsi del rilascio ufficiale, il device è apparso in nuove certificazioni che suggeriscono il suo imminente lancio e ci offrono anche un’anteprima reale del dispositivo.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa sappiamo ad oggi?

La variante statunitense del Galaxy S24 FE del colosso tecnologico sudcoreano è stata avvistata sulla piattaforma Bluetooth SIG il mese scorso. Ora, la stessa versione con il numero di modello SM-S72U ha ottenuto la certificazione da parte della FCC e notiamo pertanto che supporta il WiFi dual-band (2.4GHz e 5GHz), NFC, Bluetooth e connettività 5G.

La piattaforma ha anche confermato il supporto per la ricarica wireless inversa fino a 9W, il che implica anche la compatibilità con la ricarica wireless standard. Inoltre, sono state diffuse immagini dal vivo del telefono, che mostrano un display piatto con angoli arrotondati.

Il prossimo smartphone di punta economico di Samsung ha ottenuto anche le certificazioni TDRA e TUV Rheinland. Nel primo, il telefono è stato visto con il numero di modello SM-S721B/DS, dove “DS” indica il supporto per la doppia SIM. Infine, la certificazione TUV Rheinland ha riguardato sette modelli del dispositivo: SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210. Questi numeri di modello probabilmente si riferiscono a varianti destinate a mercati diversi. Tuttavia, è confermato che il lancio includerà la ricarica rapida via cavo da 25W, almeno nel nostro territorio

Per concludere, secondo le indiscrezioni, il Galaxy S24 FE di Samsung sarà dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione FHD+. Al suo interno, troveremo il processore Exynos 2400 (in versione “light?), abbinato ad almeno 8GB di RAM. Si prevede che una batteria da 4.565mAh alimenterà il dispositivo, che molto probabilmente sarà dotato del sistema operativo Android 14 con interfaccia personalizzata OneUI. Per quanto riguarda le fotocamere, il retro ospiterà un triplo sensore da 50 megapixel, mentre frontalmente sarà presente una fotocamera da 10 megapixel per i selfie. Cosa ne pensate? Sarà il flagship killer “definitivo”?