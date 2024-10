Samsung Galaxy S24 FE: con il doppio sconto Amazon è tuo ad un prezzo schock

Vuoi uno smartphone nuovo ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Parliamo del Samsung Galaxy S24 FE, oggi disponibile su Amazon a soli 679 euro grazie ad uno sconto del 3% e ad un ulteriore risparmio di 70 euro da applicare al check-out.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della doppia promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Samsung Galaxy S24 FE: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 FE è un piccolo gioiellino della tecnologia che sorprende per le sue specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Si caratterizza per il suo rivoluzionario processore Samsung Exynos 2400e che garantisce prestazioni ottimali così da poter svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniere più fluida ed efficiente che mai, che si tratti di progetti professionali o lunghe sessioni di gaming.

Un’altra specifica importante è il suo grande display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici che risulta essere più luminoso che mai e che offre immagini nitide dai colori realistici in qualsiasi condizione di luce esterna. Anche la resistenza non è da meno grazie al Corning Gorilla Glass Victus che protegge lo smartphone fronte e retro, e al fattore IP68 che mantiene lo smartphone al sicuro da acqua e polvere in ogni occasione.

Per finire, la Fotocamera potenziata da AI con ProVisual Engine riesce a catturare in maniera impeccabile i tuoi momenti più belli, garantendo scatti e video da vero professionista.

