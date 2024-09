Samsung Galaxy S24 FE sempre più vicino al lancio

Il video ufficiale dell’unboxing del Samsung Galaxy S24 FE conferma i dettagli più importanti. Nonostante l’attesa crescente per il Galaxy S25, l’azienda sudcoreana ha ancora un altro telefono da lanciare nel 2024: il Galaxy S24 FE. Abbiamo visto molte voci e indiscrezioni, ma ora è emerso un video di unboxing apparentemente ufficiale, grazie a Evan Blass su X (ex Twitter).

Samsung Galaxy S24 FE: cosa sappiamo ad oggi?

Il video di unboxing sembra uno dei lavori di marketing di Samsung per promuovere il Galaxy S24 FE, e non presenta molte sorprese. Si vede che nella confezione ci sono un estrattore per la SIM, una guida rapida e un cavo USB-C, ma senza caricabatterie, come ormai prevedibile. Tuttavia, il video conferma alcune specifiche chiave e le opzioni di colore per il flagship killer.

Lo smartphone sarà disponibile in cinque colori: blu, grafite, grigio, menta e giallo, proprio come suggerito dalle precedenti indiscrezioni. Il telaio sarà realizzato in alluminio, mentre sul fronte ci sarà la protezione Gorilla Glass Victus+. All’interno, il dispositivo sarà dotato di una batteria da 4.700 mAh, che probabilmente supporterà la ricarica rapida a 25W. Le specifiche della fotocamera vengono rapidamente elencate, confermando un obiettivo grandangolare da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP, uno zoom teleobiettivo 3x da 8MP e una fotocamera frontale da 10MP. Sono tutte informazioni che avevamo già sentito tramite le voci.

Il video (appena cancellato dai social) conferma anche che il telefono sarà alimentato dal processore Exynos 2400e. Tuttavia, ci sono voci su una variante con Snapdragon per alcuni mercati, anche se i dettagli su questo non sono ancora chiari. Il display riceve un aggiornamento, con Samsung che evidenzia un pannello più grande e luminoso rispetto al S23 FE. Tuttavia, le informazioni precise su dimensioni e frequenza di aggiornamento rimangono incerte.

La grande domanda ora è se il Galaxy S24 FE continuerà a essere il campione del rapporto qualità-prezzo per chi desidera un’esperienza da flagship a un prezzo accessibile. Il video trapelato non rivela il prezzo, ma si vocifera che potrebbe aumentare di 50 dollari quest’anno, con il modello base da 128GB a 649 dollari e quello da 256GB a 709 dollari.