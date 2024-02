Samsung Galaxy S24 in offerta: ecco il CODICE per comprarlo scontato al miglior prezzo

Il Samsung Galaxy S24 5G è il nuovo gioiello tecnologico che offre una combinazione di prestazioni potenti e design elegante. Con un display da 6,2 pollici S921 e una memoria interna da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, questo smartphone ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza mobile senza compromessi.

Su eBay questo nuovo gioiello targato Samsung può essere tuo a soli 759€ e con le spedizioni gratuite. Un vero affare, visto che parliamo di un cellulare nuovissimo e mai prima di ora scontato. Inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento per riscattarlo e ottenere così il prezzo scontato che ti abbiamo segnalato.

Samsung Galaxy S24 5G, lo smartphone top del momento

Il Galaxy S24 vanta un design raffinato e sottile che lo rende comodo da tenere in mano e piacevole da guardare. Con la sua scocca grigia elegante e moderna, questo dispositivo si distingue per il suo stile e la sua classe. La fotocamera di alta qualità ti consente di catturare ogni momento con chiarezza e dettaglio. Con una fotocamera principale avanzata e funzionalità innovative, puoi scattare foto e video mozzafiato in qualsiasi condizione di luce.

Inoltre, il Galaxy S24 offre una batteria di lunga durata che ti permette di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida, puoi riportare rapidamente la batteria al massimo della carica quando ne hai bisogno. Dotato della tecnologia 5G, il Galaxy S24 ti consente di navigare in Internet, scaricare contenuti e trasmettere in streaming video con velocità incredibili, garantendo una connessione affidabile e veloce ovunque tu vada.

In definitiva il Samsung Galaxy S24 5G è una scelta eccellente per chi cerca un telefono intelligente performante e stiloso che punta molto sulla potenza, sulla versatilità e sull’eleganza. Da questo punto di vista questo dispositivo ti offre proprio tutto ciò di cui hai bisogno per restare connesso e produttivo ovunque tu vada. Approfitta dell’offerta eBay, dunque, e fallo tuo a soli 759€. Le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.