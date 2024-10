Samsung Galaxy S24 Ultra in doppio sconto schock: lo porti a casa a 470€ in meno

Oggi su Amazon trovi uno degli smartphone più richiesti sul mercato in offerta straordinaria! Parliamo del Samsung Galaxy S24 Ultra, al momento disponibile a soli 1.149 euro grazie ad un sconto del 20% ed ul ulteriore risparmio di 150 euro da applicare al check-out.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 470 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una doppia promozione del genere è davvero più unica che rara!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un piccolo gioiellino della tecnologia che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Si caratterizza per il suo display QHD+ da 2600 nit e 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori così da offrirti un’esperienza visiva eccezionale e più immersiva che mai. In più è dotato di Corning Gorilla Armor che riduce i riflessi e migliora la nitidezza anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica importante è il potente processore di questo dispositivo, con camera di vapore quasi raddoppiata: questo vuol dire che avrai una straordinaria efficienza energetica per poter svolgere qualsiasi tipologia di operazione in modo ottimale. La potente batteria da 5.000 mAh non è da meno tanto da accompagnarti per un’intera giornata con una lunga autonomia che supera le 24 ore.

Tra l’altro, lo smartphone vanta una fotocamera di ultima generazione da 200MP che permette di realizzare scatti con dettagli che sfidano la realtà e colori sempre iper brillanti.

