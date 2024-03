SAMSUNG Galaxy S24 Ultra ti REGALA un tablet Samsung Galaxy Tab 9 FE: ecco come

Approfitta dell’incredibile offerta disponibile su Amazon per il nuovissimo SAMSUNG Galaxy S24 Ultra e ottieni in regalo un tablet Samsung Galaxy Tab 9 FE. Proprio così: con questa promozione assurda, acquistando questo potentissimo smartphone entro il 17 marzo e registrandolo su Samsung Members a questo indirizzo web entro il 16 aprile potrai ricevere, come detto, un Tab S9 FE. Fai quindi tuo questo gioiello di tecnologia a soli 1.499€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

SAMSUNG Galaxy S24 Ultra, una BOMBA

Questo straordinario dispositivo è dotato di un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici, che ti offre immagini nitide, dettagliate e dai colori vibranti, per un’esperienza visiva senza pari. Grazie alla fotocamera principale da 200MP, potrai catturare ogni momento con una qualità eccezionale, immortalando ogni dettaglio con precisione e chiarezza sorprendenti.

La potente combinazione di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna ti assicura prestazioni fluide e un’enorme capacità di archiviazione per tutte le tue foto, video, app e molto altro ancora. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh garantisce una durata eccezionale, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza problemi.

E non è tutto: con il caricatore incluso, potrai ricaricare il tuo dispositivo in modo rapido e pratico, per non perdere mai un momento importante. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere uno dei migliori smartphone sul mercato, nella sua elegante versione Titanium Black. Acquista subito il SAMSUNG Galaxy S24 Ultra su Amazon a soli 1.499€ e vivi un’esperienza tecnologica senza compromessi. Le spedizioni sono sicure, veloci e gratuite tramite i servizi Prime.

